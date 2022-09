Déjà promu en MTN Elite Two, l’Oiseau royal du Moungo s’est offert en bonus le titre de vainqueur des Inter Poules organisés à Limbe dans le Sud-Ouest du Cameroun. Grâce à une victoire obtenue à l’arrachée (0-0, tab 4-1) contre Victoria United.

Le Centenary Satdium a vibré au rythme de la finale des Inter Poules organisés par la Fédération camerounaise de football (Fécafoot) à Limbe, dans le Sud-Ouest du pays. Aigle du Mongo – Victoria United, une finale inédite entre deux équipes promues pour l’occasion en MTN Elite Two, le championnat professionnel de deuxième division.

Aigle Royal du Moungo 🦅 cette saison 2022:



• Montée en Élite Two 🇨🇲

• Champion Division Régionale 🏆

• Champion région du Littoral🏆

• 1/4 de finale Coupe du Cameroun. pic.twitter.com/5CVIroFfnb — Griffe 2 F⚽⚽T🇨🇲 (@Griffe2Foot) September 26, 2022

Comme lors de leur confrontation en match de groupes, aucune des deux équipes n’a pu faire la différence durant le temps réglementaire (0-0). Les deux formations ont dû s’en remettre à la séance des tirs au but pour se départager. Et à cet exercice, c’est l’Oiseau royal du Moungo qui a été le plus fort. Le gardien de l’Aigle, Martin Sone a en effet réalisé deux arrêts décisifs en repoussant les frappes de Christian Tejion et de Mbeng Joël, pour une victoire 4-1 aux tirs au but.