Le Sénégal n’est pas la seule équipe africaine qui croit en ses chances briller lors de la Coupe du monde 2022 (20 novembre au 18 décembre). Selon le sélectionneur des Lions de la Teranga, Aliou Cissé, cinq représentants du continent auront leurs mots à dire.

« Il y a cinq pays africains qualifiés dans cette Coupe du Monde et, croyez-moi, tous ces pays auront leurs chances, que ce soit le Sénégal, la Tunisie, le Maroc, le Cameroun et le Ghana », a annoncé le sélectionneur Aliou Cissé dans des propos relayés par la Confédération Africaine de Football (CAF).

Le sélectionneur du Sénégal s’exprimait ainsi au terme de la victoire de ses hommes sur la Bolibe (2-0) samedi. Si les champions d’Afrique ont littéralement marché sur leurs adversaires au cours de ce match préparatoire pour le Mondial 2022, les quatre autres sélections africaines qualifiées pour le Qatar ont obtenu des résultats mitigés.

En effet, à l’image du Sénégal, le Maroc et la Tunisie ont réussi une bonne entrée en battant respectivement le Chili (2-0) et les Comores (1-0). Le Cameroun et le Ghana eux, ont perdu respectivement contre l’Ouzbékistan (0-2) et le Brésil (0-3). Au sujet de la performance de ses joueurs, Aliou Cissé tempère : « Nous sommes en train de préparer la Coupe du monde. Si les connaisseurs et les observateurs pensent que le Sénégal est l’équipe africaine la plus outillée, cela nous fait plaisir, mais ça ne change rien ».