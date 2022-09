Réclamé avec insistance par les Tifosi, l’entraîneur de l’Inter Milan n’écarte pas la possibilité d’aligner le gardien camerounais André Onana ce soir face au Bayern Munich.

L’Inter Milan reçoit le Bayern Munich ce soir, à l’occasion de la première journée de la Ligue des champions dans le groupe C. Un match qui pourrait connaître la première titularisation d’André Onana dans les buts des Nerrazzuri. L’entraîneur intériste Simone Inzaghi n’écarte en tout cas pas cette possibilité, depuis le derby perdu contre le Milan (3-2) le week-end dernier.

En effet, très critiqué pour son manque d’explosivité qui, selon de nombreux Tifosi, l’a empêché de contrer le but d’Olivier Giroud (2-1, 54e), Handanovic pourrait laisser sa place au gardien international camerounais ce soir. Possible ? « Absolument oui, c’est [André Onana] un joueur qui, comme les autres, travaille bien et essaie de me mettre en difficulté tous les jours », a réagi Simone Inzaghi en conférence de presse. Le Lion indomptable peut en effet apporter de la fraicheur.