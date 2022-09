L’Olympique de Marseille n’a pu inscrire que 20 joueurs pour la phase de groupes de la Ligue des champions. Si Cédric Bakambu, Bamba Dieng et Isaak Touré n’y figurent pas, le jeune gardien camerounais Simon Ngapandouetnbu lui, fait bel et bien partie des joueurs retenus.

L’Olympique de Marseille fait ses grands débuts en Ligue des Champions ce mercredi. Le club phocéen se déplace en Angleterre, sur le terrain de Tottenham. Une rencontre XXL pour l’entraîneur Tudor qui a retenu 20 joueurs pour démarrer cette nouvelle saison européenne. A noter, la présence de Simon Ngapandouetnbu parmi les sélectionnés. Le jeune gardien camerounais, présélectionnés avec l’équipe nationale de son pays pour la prochaine fenêtre FIFA fait partie du trio de portiers aux côtés de Lopez et Blanco.

Pour le reste, l’OM compte quatre grands absents. Il s’agit de la recrue Alexis Sanchez (suspendu), Bamba Dieng (non inscrit), Cédric Bakambu (non inscrit) et Isaak Touré (non inscrit).