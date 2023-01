En attendant l’arrivée de Cristiano Ronaldo, son futur coéquipier, Vincent Aboubakar a inscrit son quatrième but de la saison dans le championnat saoudien ce samedi, lors de la victoire d’Al-Nasr sur le terrain d’Al Khaleej.

De retour en club après avoir marqué les esprits à la Coupe du monde, Vincent Aboubakar a disputé un quatrième match avec son club Al-Nasr ce samedi. Et pour la quatrième fois consécutive, l’attaquant camerounais a été décisif. Après un but face à Al-Raed et deux passes respectivement contre Al Adalh et Al-Hilal, le numéro 10 des Lions indomptables a signé son quatrième but de la saison dans le championnat d’Arabie Saoudite.

En déplacement sur le terrain d’Al Khaleej pour le compte de la 11e journée de Super League saoudienne, Vincent Aboubakar a inscrit l’unique but de la partie, synonyme de victoire pour Al-Nasr (0-1). En attendant l’arrivée de son futur coéquipier Cristiano Ronaldo, l’international camerounais n’a eu besoin que de 5 minutes pour battre Douglas Friedrich. Grâce à ce succès, Al-Nasr conserve la première place au classement.