Sans inspiration, Karl Toko Ekambi et l’Olympique Lyonnais ont été battus par Clermont (0-1) dimanche, à l’occasion de la 17e journée de Ligue 1. Un mauvais résultat pour le Camerounais et son équipe.

Karl Toko Ekambi et l’Olympique Lyonnais commencent l’année 2023 de la mauvaise des manières. Dimanche, 1er janvier de la nouvelle année, l’attaquant camerounais et son club recevaient Clermont. Incapables de se montrer dangereux offensivement, les Gones se sont inclinés 0-1 lors de cette 17e journée de Ligue 1. Une défaite logique pour les hommes de Laurent Blanc, qui se retrouvent à égale distance des équipes luttant pour le podium et de celles qui se battent pour le maintien.

Défaite rageante pour nos Gones face à Clermont



Rendez-vous samedi prochain pour la Coupe de France face à Metz 🔴🔵#OLCF63 0-1 pic.twitter.com/HmL3Vjltao — Olympique Lyonnais (@OL) January 1, 2023

A l’image de ses coéquipiers, Karl Toko Ekambi a manqué d’inspiration durant ce match. L’attaquant camerounais a eu du mal à exister offensivement. Le Lion indomptable a été peu disponible, ne proposant pas assez de solutions à ses partenaires. Même s’il a toutefois posé quelques soucis à ses adversaires en provoquant les deux premiers cartons jaunes clermontois sur ses percées axiales.