Battus sur le terrain d’Al-Ittihad (3-0) le 26 décembre dernier, Léandre Tawamba et Al-Taawon ont renoué avec la victoire ce samedi. En déplacement sur la pelouse d’Al-Raed, l’attaquant camerounais a contribué au succès des siens (2-3) à l’occasion de cette 11e journée du championnat d’Arabie Saoudite. Dans un match bien maîtrisé, surtout durant une première période dominée (1-2), le Lion indomptable de 33 ans a signé son troisième but de la saison en Premier League saoudienne.

🟡 Buteur à la 84e minute, Léandre Tawamba offre la victoire (3-2) à Al Taawoun face à Al Raed.



Al Taawoon est 4e de Saudi Pro League avec 23 points en 11 journées. 🦁🇨🇲 pic.twitter.com/5so4bD7EKT — AllezLesLions (@AllezLesLions) December 31, 2022

Il aura fallu attendre la 84e minute et une passe d’Al Nasser pour voir Léandre Tawamba percer les filets de Lung pour le but du 1-3. Le but de Fouzair sur penalty dans les ultimes secondes du temps additionnel (2-3, 90e+4) ne va rien changer au sort de la rencontre. Tawamba et Al-Taawon s’imposent et passent au quatrième rang du classement.