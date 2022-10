Elite One : UMS et Aigle se neutralisent

Respectivement battus par Stade Renard (2-1) et Colombe du Sud (3-0), UMS de Loum et Aigle de la Menoua se sont partagés les points ce dimanche, à l’occasion de la deuxième journée du championnat MTN Elite One. Les attaquants des deux équipes avaient les pieds gelés.

Deux points de perdus pour l’Union des Mouvements Sportifs (UMS) de Loum et pour l’Aigle de la Menoua. Face à face ce dimanche à l’occasion de la deuxième journée du championnat MTN Elite One, les deux formations n’ont pas pu remporter leur première victoire de la saison chacune. Respectivement battus par Stade Renard (2-1) et Colombe du Sud (3-0) lors de la première journée, les deux clubs ont fait jeu égal (0-0).

Dans une rencontre souvent hachée par des fautes de part et d’autre, les occasions se sont fait rares avant que la partie ne s’anime finalement en dernière partie de rencontre. Au classement, ce partage des points n’arrange personne. En attendant le match reporté entre Coton Sport de Garoua et Eding de la Lékié, UMS et Aigle de la Menoua sont respectivement classés 8e et 9e dans le groupe A du championnat.