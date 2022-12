L’agent d’André Onana, Albert Botines s’est livré à Tuttosport sur le retour de son poulain à l’Inter Milan, après une Coupe du monde, pour le moins tumultueuse !

Exclu temporairement de la sélection nationale du Cameroun pendant la Coupe du monde, André Onana est de retour à Milan. Le gardien de l’Inter est déjà tourné vers ses objectifs avec les Nerazzurri. S’adressant au journal turinois Tuttosport dans une interview, l’agent du joueur de 26 ans rassure : les tristes événements du Mondial 2022 n’ont pas entamé son mental.

« Il [Onana, Ndlr.] est très motivé pour affronter le mois de janvier qui sera très difficile à cause de tous les matchs si serrés, mais surtout la Supercoppa contre Milan car cela pourrait être son premier trophée en tant qu’Interista », a expliqué l’agent Albert Botines.

Onana et les Tifosi

« André ressent l’affection des Tifosi et il a envie de conserver son bon niveau de jeu, celui avec lequel il a clos le mois de novembre. Il est de retour ici plus fort et il est très fier et heureux de la vie à la milanaise, il aime énormément le style de vie italien », a-t-il poursuivi.