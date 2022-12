L’équipe de France disputera une quatrième finale de Coupe du monde depuis 1998, et la deuxième d’affilée. Au terme d’un match difficile, les tenants du titre ont remporté leur demi-finale contre le Maroc (2-0) ce mercredi. Ils affronteront l’Argentine dimanche.

La joie de Giroud et Hernandez sur le premier but (1-0, 5e) Championne du monde en titre, l’équipe de France défendra sa couronne en finale contre l’Argentine ! Au terme d’une demi-finale très compliquée, les Bleus ont décroché leur qualification en s’imposant contre le Maroc (2-0) ce mercredi.

Hernandez lance la France

Comme attendu, les Bleus débutaient cette rencontre sous les sifflets des supporters marocains venus en nombre pour soutenir les Lions de l’Atlas au Stade Al Bayt. Un accueil glacial qui n’a pas refroidi les Tricolores puisque Hernandez n’avait besoin que de cinq minutes pour marquer d’une belle reprise acrobatique sur la gauche du but après une frappe de Mbappé contrée par la défense (1-0, 5e) !

Douze minutes plus tard, Giroud avait le but du 2-0 au bout du pied, mais la frappe de l’attaquant français tapait le poteau de Bounou ! Il aura fallu attendre la 2e période et les entrées en jeu de Thuram puis Kolo Muani. Un choix payant puisque le premier était au départ et le second à la conclusion du but du break pour la France (2-0, 79e) ! Un coup fatal pour des Marocains qui luttaient jusqu’au bout mais n’avaient plus les jambes pour revenir. La France a désormais rendez-vous dimanche avec l’Argentine. Le Maroc disputera la petite finale samedi face à la Croatie.