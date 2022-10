Mbeumo et Brentford ont rendez-vous avec Chelsea

Six points les séparent au classement. Brentford, club de l’international camerounais Bryan Mbeumo a connu une vitoire ce week-end qui l’a fait stopper à quatre sa série de match sans victoire. Cedpuis le 3 septembre pour être exact, Brentford n’avait pas savouré de succès. Chelsea vit de bons moment en championnat. Il n’a plus perdu depuis le 30 août et la défaite de 1-2 contre Southampton. C’est dire que pour Mbeumo et Brentford, ce ne sera pas facile.

Si l’international camerounais a connu un match plutôt intéressant, il ne s’est pas encore tout à fait remis du long voyage asiatique pour sa première sélection. C’est la raison pour laquelle il n’a été utilisé que durant une heure de jeu. Il devrait revenir ce mercredi pour patrouiller l’aile droite de l’attaque de Brighton. Il sait qu’il aura de serieux clients contre lui. Mais pour quelqu’un qui va jouer contre les meilleur au mondial, il est prêt au défi.

Mbeumo et Bretford FC contre Chelsea FC c’est à voir en live sur Camfoot.com

Premier League 2022-2023 Brentford - - Chelsea