Les anciens retournent en Elite One et remercient Samuel Eto’o

Entre les organes officiels de la Fécafoot qui ont tendance à hypertrophier les réalisations de leur Président et les médias qui vérifient les faits, on est souvent aux antipodes. Lorsque des faits sont tangibles et sont révélés par les bénéficiaires, il faut le souligner. Grâce à Samuel Eto’o, les anciens joueurs ont commencé leur retour dans le championnat Elite One

C’est en fait une des conséquences de l’effet Samuel Eto’o qui rejaillit sur le championnat Elite One. Cette saison, plusieurs joueurs qui ont quitté le Cameroun pour aller chercher fortune ailleurs retournent dans les clubs. Canon de Yaoundé fait figure de leader dans le domaine. Mais il y a aussi Colombe du Dja et Lobo. On a aussi entendu parler d’un expatrié du côté de Unisport de Bafang.

L’obligation de l’augmentation du salaire des joueurs et l’implication de la Fédération dans le traitement des acteurs ont une résonance importante. On parle à terme d’un revenu minimal mensuel de 200 000 FCFA hors bonus et primes pour des joueurs de Elite One.

Même si cette posture fragilise les présidents de club qui sont prêts à aller au charbon pour éviter cette surcharge salariale, la mesure incite au retours des anciens.