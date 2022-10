Pourquoi nos anciens Lions n’attendent que des nominations?

Il est de notoriété publique que la majorité des anciens Lions, une fois leur carrière terminée, n’attendent que des nominations. Le football aux footballeurs disent-ils. Pour la plupart, ils ne sont pas préparés. Pour faire simple, la grande majorité n’a aucune formation, et ne souhaite pas retourner sur les bancs d’école. Si on admire aujourd’hui son parcours, le Président du Libéria, SE George Weah, est retourné sur les bancs d’école pour parfaire sa formation.

Pour revenir au football, Graham Potter dirige le club de Chelsea FC depuis quelques semaines. Ce coach n’a pas connu la défaite en six matches depuis qu’il a pris la tête de Chelsea le mois dernier. Il a remporté cinq des six, confirmant ainsi son statut de jeune et brillant manager. Son histoire est simple. Il n’a jamais été un talent pur au sens du terme. Il va jouer pendant une décennie dans les divisions inférieures du football anglais. Graham Potter a débuté par le club de sa ville natale, Birmingham City, avant de passer par Stoke City, Southampton, où il a fait huit apparitions en Premier League. Il passera aussi par West Bromwich Albion, York City, Boston United et Macclesfield Town.

Anciens Lions: pourquoi ne pas se former pour une nouvelle carrière ?

Après avoir disputé près de 400 matches, il a pris sa retraite en 2005. Combien d’anciens Lions ont terminé leur carrière autour de cette date? ou un peu avant ? Peu après, il a obtenu un diplôme en sciences sociales de l’Open University. Potter a ensuite passé cinq ans à travailler dans le football universitaire, puis a combiné son temps en tant qu’entraîneur adjoint à la Leeds Metropolitan University avec un master en leadership et intelligence émotionnelle.

En décembre 2010, il a pris en charge le club d’Östersund, alors en quatrième division suédoise. Il a remporté deux titres de champion consécutifs au cours de ses deux premières années à la tête de l’équipe avant d’amener Östersund en première division en 2015. En avril 2017, il a mené l’OFK à la Coupe de Suède et, plus tard cette année-là, il est entré dans l’histoire en faisant de son équipe le premier club suédois à passer la phase de groupe de l’Europa League. Potter a rejoint Swansea en juin 2018 après près de huit ans en Suède.

Il a guidé Swansea à la dixième place au cours de sa seule saison avant de remplacer Chris Hughton à Brighton à l’été 2019.

Graham Potter va de succès en succès grâce aux formations qui ont ouvert ses horizons

Ses trois années avec les Seagulls les ont vu établir des records de club. Pour la meilleure fin de saison en première division. Le plus grand nombre de points dans une saison de première division. Le plus grand nombre de buts dans une saison de première division et le plus grand nombre de blanchissages dans une saison de première division.

C’est bien tour tout ça que Chelsea lui a offert l’opportunité de diriger une grosse équipe.

Nos anciens Lions, bien plus talentueux sur le terrain que Graham Potter, sont pratiquement tous à la rue. Ils attendent les nominations de Samuel Eto’o. Cependant, les postes nominatives sont limités et beaucoup seront déçus.