Les stats de la CAN 2021 et autres : Sadio Mané, une superstar et des surprises

L’expression consacrée est « être surveillé comme du lait sur le feu ». Il n’aura pas eu un seul millimètre carré de terrain à lui tout seul. Loin de la tactique collective lors de confrontations contre les meilleurs clubs professionnels en Europe, Sadio Mané expérimente La Défense dite en « Man to man » que l’on privilégie en sélection pour des joueurs ayant un talent hors du commun. Ses petites virgules, ses accélérations brusques, ont toutes provoqué de réactions identiques.

Le match aura été bien frustrant pour le Sénégalais.

Il n’a touché le ballon que 36 fois, son plus petit total dans un match de finale de Coupe d’Afrique des Nations.

Il a perdu plus de ballon que jamais en CAN avec un pourcentage de perte de 39% de taux de perte de possession

Il n’aura tiré au but qu’une seule fois, et c’était non cadré.

Et ses dribbles ? 40% de réussite seulement (son taux le plus bas en Coupe d’Afrique des Nations)

Ailleurs, le Maroc n’a perdu aucun de ses six derniers matchs de Coupe d’Afrique des Nations (5 victoires, 1 match nul), sa plus longue série d’invincibilité depuis qu’il n’a perdu aucune de ses 11 premières rencontres dans la compétition entre février 1972 et mars 1978. Un éventuel champion ?