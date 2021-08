CAN 2021 : tirage au sort, la dernière ligne droite

Les choses vont s’accélérer cette fin de semaine au Palais des Congrès, site devant abriter la cérémonie du tirage au sort de la CAN TotalEnergies Cameroun 2021. Les opérations de lifting et de modelage de la salle des 1500 vont connaître leur fin. Avec notamment la scène principale constituée de trois paires d’arcs et d’un écran géant. Une scène où ont démarré depuis hier les premières répétitions grandeur nature sur le site. « Elles vont se poursuivre toute cette fin de semaine et jusqu’à la veille de la cérémonie », précise Michel Dissake Mbarga, le directeur du tournoi CAN TotalEnergies Cameroun 2021.

Cette fin de semaine, le bal des arrivées va se poursuivre à Yaoundé. Celle des représentants de pays qualifiés, dont quelques sélectionneurs, mais aussi des invités d’honneur de la Confédération africaine de football (Caf). La Caf dont le reste des effectifs sera complété par l’arrivée des membres du Comité exécutif. Au moment où nous mettions sous presse, le plan de vol de Patrice Motsepe, le président de la CAF, n’était pas encore connu. Selon le programme officiel, il tient en principe un point de presse lundi prochain au Palais des Congrès. Il sera devancé dans cet exercice la veille par le secrétaire général, Veron Mosengo-Obam.

Au sein du COCAN 20-21, plusieurs réunions de coordination avec les sous-commissions impliquées dans ladite cérémonie sont également au programme. La campagne de communication sur l’évènement va s’intensifier. A la Direction du tournoi, il est prévu une concertation avec les représentants des 24 pays qualifiés à la CAN TotalEnergies Cameroun 2021. Au cours de celle-ci, il y aura une projection des différents sites de compétition ainsi que les différentes infrastructures qui seront mises à contribution.