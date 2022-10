Le FC Bayern a battu Mayence 6-2 samedi, reprenant ainsi la première place du classement, en attendant Union Berlin. Serge Gnabry, Jamal Musiala et Sadio Mané ont permis aux Munichois de prendre une avance de trois buts, Silvan Widmer réduisant le score à l’approche de la mi-temps. Leon Goretzka et Mathys Tel ont creusé l’écart pour le Bayern avant que Marcus Ingvarsten ne marque pour Mayence, mais Eric Maxim Choupo-Moting a complété le score final.

Les champions d’Allemagne ont aligné Sven Ulreich dans les buts et Noussair Mazraoui, Dayot Upamecano, Matthijs de Ligt et Alphonso Davies dans une défense à quatre. Joshua Kimmich et Goretzka formaient un milieu de terrain composé de Gnabry, Musiala et Mané, avec Eric Maxim Choupo-Moting en attaque. Benjamin Pavard remplaçait de Ligt à la mi-temps, Marcel Sabitzer, Kingsley Coman, Ryan Gravenberch et Tel entrant à la place de Goretzka, Gnabry, Musiala et Mané en seconde période.

Une première mi-temps pleine d’actions

Les 75 000 spectateurs de l’Allianz Arena ont vu le Bayern démarrer en trombe, et Mané a touché le petit filet avant de lancer Gnabry, qui a tiré à bout portant pour donner l’avantage au Bayern. Ulreich repoussait les tentatives d’Anton Stach et de Musiala, avant que Mané ne voit son tir bloqué.

Le Bayern doublait son avance lorsque Musiala marquait de 20 mètres après un une-deux avec Choupo-Moting. Mayence manquait rapidement une double occasion, Jonathan Burkardt frappant la barre transversale avant que le rebond de Jae-Sung Lee ne s’écrase sur le poteau. Alexander Hack faisait trébucher Mané, et l’arbitre Benjamin Cortus désignait le point de penalty après avoir examiné la scène sur le moniteur. Mané s’élançait et voyait son tir repoussé mais marquait le rebond. Ulreich dégageait un centre et heurtait Burkardt, Cortus accordant un autre penalty après une vérification sur le VAR. Le gardien du Bayern dirigeait le penalty de Burkardt sur la barre mais ne pouvait empêcher Widmer de marquer de la tête sur le corner qui suivait.

La série de Choupo-Moting continue

La situation était similaire après la reprise, Widmer tirant au-dessus et Gnabry voyant sa tentative bloquée. Choupo-Moting touchait le poteau dans un angle fermé et Mané manquait deux occasions alors que le Bayern montait encore d’un cran, avant que Goretzka ne récompense sa domination en reprenant de la tête un centre de Mané.

Le gardien de but Robin Zentner repoussait les tentatives de Musiala et de Mazraoui, tandis que Barkok trouvait le chemin des filets à l’autre bout du terrain. Choupo-Moting et Tel voyaient leurs tentatives repoussées, mais ce dernier trouvait rapidement le chemin des filets grâce à une légère déviation. Ulreich a vu une passe perdue être captée, permettant à Ingvartsen de réduire le score. Zentner repoussait les tentatives de Sabitzer, mais le carré de Coman trouvait Choupo-Moting, qui ne se trompait pas à bout portant.

Avec ce résultat, le Bayern compte 25 points en 12 matches, soit deux de plus que l’Union Berlin, qui affronte Gladbach dimanche. Les Bavarois seront de retour en action mardi lorsqu’ils recevront l’Inter Milan en Ligue des champions.