Auteur d’un doublé championnat – Coupe du Cameroun, l’attaquant de Coton Sport de Garoua semble être le grand favori pour le Ballon d’or camerounais 2022, dont la cérémonie est prévue ce soir au Palais des Congrès de Yaoundé.

Depuis deux saisons en effet, Marou Souaibou assume pleinement son statut de buteur vedette de Coton Sport de Garoua. La saison dernière, l’attaquant de 21 ans a brillé dans les rendez-vous les plus importants de son club. Auteur de 11 buts durant la phase de groupes du championnat Elite One, il signe quatre buts en Coupe de la Confédération. Non sans oublier son but décisif en finale de la Coupe du Cameroun face à Bamboutos de Mbouda (1-0). Le Cotonculteur avait d’ailleurs été désigné « Homme du match » ce soir-là.

Marou Souaibou a eu une saison pleine. Ce soir, l’attaquant sera peut-être sacré meilleur joueur de la saison 2021-2022. Le Ballon d’or camerounais lui tend en effet les bras. Même si la concurrence s’annonce plus ou moins rude avec les deux autres nominés pour cette récompense. En particulier Ramsès Donfack. Finaliste de la dernière saison d’Elite One, l’attaquant d’Eding Sport de la Lékié a enfilé 16 buts. Des réalisations qui ont eu un impact considérable sur le parcours de son club, de la phase de groupe jusqu’aux play-offs. A l’image de Bertrand Mani, troisième nominé et sacré co-meilleur buteur de la saison avec 20 réalisations sous le maillot de Colombe Sportive du Dja-et-Lobo.