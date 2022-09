Les barrages des régionales de l’Ouest n’ont dévoilé leur champion que 72 heures avant de début du tournoi Interpoules 2022. Certainement qu’au vu du niveau relevé des équipes affiliées dans cette région cette saison, le champion pouvait viser la montée.

Avec un troisième succès en trois confrontations, NGV est d’ores et déjà qualifié pour les barrages de ces Interpoules 2022. Une sorte de demi-finale contre ;es équipes de l’autre poule.

Avec une victoire sans appel de 4-0 contre National, rien ne pouvait les arrêter. Cette défaite condamne l’adversaire à rentrer au bercail. Les deux premiers buts portent l’estampille de Georges Stephane Makoun. Wilfried Nana va s’inscrire au marquoir avant que Oscar Claude Etoga ne donne le coup de grâce.

Avec 9 points en 3 journées, 11 buts marqués et un seul encaissé. NGV est très à l’aise aux commandes de sa poule.

Dans l’autre rencontre de cette poule A, Nkufo FC et les Hilltop Strikers ont livré un match sans vainqueur.

Nkufu FC a pourtant pris les devants à l’heure du jeu. Et c’est l’oeuvre de Franky Manga.Mais Hilltop Strikers va égaliser tout juste au retour de la mi-temps. Ngwainbi Francis a conclu une belle action offensive.

Ce match nul n’arrange ni l’une ni l’autre des deux équipes. La dernière jourée sera déterminante et décidera de qui accompagnera NGV en barrages, Hilltop Strikers compte 5 points, une victoire et deux nuls, tandis que Nkufo en compte quatre, une victoire, un nul et une défaite, après trois journées

Hilltop aura une montagne à grimper. Il sera opposé au leader, NGV. Nkufo va croiser le fer avec Olympique de Meiganga qui est déjà éliminé.