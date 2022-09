Le coach Luciano Spalletti étant supendu pour le match de Napoli à San Siro contre l’AC Milan, c’est son adjoint, Domenichini, qui a dirigé la partie. Lors de la conférence de presse d’avant-match, il a expliqué pourquoi Napoli fait mieux que les prédictions. À l’intersaison, plusieurs joueurs mythiques ont quitté le club.

Un succès, celui obtenu à San Siro contre le Milan AC, qui a permis à Naples de prendre la première place du classement après sept matches de Serie A. Aux micros de Dazn, Marco Domenichini a exprimé sa satisfaction pour la victoire et pour le chemin parcouru jusqu’à présent par son équipe :

« Ce fut un match difficile contre un très bon Milan. Nous avons fait des erreurs dans les 20 premières minutes. Nous n’avons pas réussi à faire tourner le ballon, puis nous avons réussi à trouver des brèches. En deuxième mi-temps, nous avons souffert à cause de nos erreurs, mais nous avons montré du caractère et le désir de gagner. Nous sommes très heureux ».

Milan – Naples 1-2, score et statistiques

Malgré la blessure du Nigérian Osimhen, l’attaque continue de bien répondre. Domenichini explique que » Raspadori est un joueur dribbleur, qui avance et sait centrer, Simeone par contre presse et attaque la profondeur. Raspadori a joué aujourd’hui précisément en raison de sa capacité à dribbler, mais les deux sont tout aussi importants et peuvent être décisifs ».

Pour ce qui est des autres, Zerbin et pas Elmas ou Lozano, « Zerbin a montré qu’il pouvait faire très bien, il joue arrière latéral et peut aussi défendre : nous avions aussi besoin de couverture, c’est pourquoi nous l’avons choisi ».

Politano et Simeone tirent Naples vers le haut : Spalletti au top, Milan ko

» Anguissa ? Un leader » Domenichini

« Nous essayons de faire de notre mieux, nous verrons jusqu’où nous pouvons aller. On est une jeune équipe et devons travailler dur. Il y a aussi beaucoup de nouveaux joueurs. Oui. On a perdu des joueurs importants sur et en dehors du terrain, Koulibaly, Insigne et Fabian Ruiz. Mais il y a un qui est tout aussi exceptionnel.

« Anguissa est un joueur qui apporte quelque chose de plus à l’équipe, c’est un leader. Le niveau de maturité du groupe s’est accru, C’est ainsi que nous compensons toutes les grandes personnalités que nous avons perdues. »

Tenons-le donc pour dit. Il n’est pas le fouteur de troubles et insensé que les philosophes camerounaise des réseaux sociaux décrivent.