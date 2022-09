Avant cette rencontre face à Paris FC, Rodez n’avait enregistré qu’un seul succès, en sept rencontres de championnat disputées cette saison. La tâche s’annonçait délicate face à une formation soutenue par des fonds souverains du Moyen-Orient. Leur bilan comptable ne pesait, alors, pas lourd. Le club de Wilitty Younoussa, avec seulement 6 points au compteur, éatit la lanterne rouge du classement au coup d’envoi.

Paris FC sortait d’une victoire à Grenoble lors de son dernier match. Le début de saison est aussi compliqué pour eux avec seulement deux victoires cette saison. Cela les mettait au 10e rang du classement au coup d’envoi. Un rang en deçà de leurs ambitions.

Et pourtant, c’est Paris FC qui ouvre le score sur pénalty. Ilan Kebbal alerte Alamami Gory qui est accroché par le gardien Mpasi. Morgan Guilavogui transforme le penalty (1-0, 24e).

Sur coup franc à la 60e minute, Far va déposer la balle sur la tête de Vandenabeele (1-1, 60e). Les Parisiens n’avancent plus et perdent systématiquement tous leur duels au milieu de etrrain oü le jeune Younoussa brille. Pour son premier match, il ratisse large. Leur grosse activité aide leuurs attaquants à être alerte. Ils vont bénéficier d’un pénalty qui sera transformé par Filipovic (1-2, 80e). Les hôtes vont se démener pour l’égalisation. Sans succès.

Pour son premier match cette saison avec sa nouvelle équipe, Younoussa connait une première victoire. Le club n’est plus lanterne rouge. Il sort même de la zone de rélégation.