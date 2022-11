La dixième journée du championnat MTN Elite One a livré son verdict mercredi. Coton Sport et Canon de Yaoundé remportent une première victoire, Gazelle surprend Fovu et Fauve Azur éteint les Astres de Douala ?

Avec deux matchs en retard, Coton Sport a disputé son deuxième match de la saison en MTN Elite One le 30 octobre, en ouverture de la quatrième journée. Tenu en échec par Colombe du Dja-et-Lobo (0-0) lors de sa précédente sortie, le champion du Cameroun a remporté sa première victoire devant Feutcheu FC Djiko. Un but de Marou Souaibou, le meilleur joueur de la précédente saison, aura suffi pour faire la différence (0-1).

A Yaoundé, le Canon Sportif a mis fin à sa série de trois nuls consécutifs, en venant à bout de l’Union des Mouvements Sportis de Loum (2-1). Une victoire qui permet au Kpa Kpum de s’installer à troisième place du classement dans le Groupe A. Troisième, c’est également la place qu’occupe Gazelle de Garoua dans le Groupe B. Le promu a vaincu Fovu de Baham (2-0) et compte désormais 7 points au classement.

Voici les résultats partiels de la 4e journée

Groupe A

Feutcheu FC Djiko – Coton Sport (0-1)

Renaissance FC – Eding de la Lékié (2-1)

Canon de Yaoundé – UMS de Loum (2-1)

Avion Academy – Colombe (3-3)

PWD Bamenda – Stade Renard (1-0)

Groupe B

Apejes – Bamboutos de Mbouda (0-2)

Gazelle Garoua – Fovu Baham (2-0)

Fauve Azur – Astres de Douala (3-1)

Fortuna de Mfou – FC Yaoundé (2-1)

Yong Sport – Dragon de Yaoundé (1-1)