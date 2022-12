L’agence de presse espagnole EFE a dévoilé les salaires des sélectionneurs présents au Mondial qatari. Rigobert Song arrive à la 30ème position. Le sélectionneur manager des Lions indomptables du Cameroun toucherait 340.000 euros soit 223 millions de F CFA par an.

Le manager camerounais Rigobert Song serait mieux payé que ses collègues du Sénégal et de la Tunisie. Aliou Cisse et Jalel Kadri toucheraient respectivement 310.000 euros et 132.000 euros annuels.

Classement des 32 sélectionneurs

1. Hans-Dieter Flick (Allemagne) – 6,5 millions d’euros

2. Gareth Southgate (Angleterre) – 5,8 millions d’euros

3. Didier Deschamps (France) – 3,8 millions d’euros

4. Tite (Brésil) – 3,6 millions d’euros

5. Louis van Gaal (Pays-Bas) – 2,9 millions d’euros

6. Gerardo Tata Martino (Mexique) – 2,9 millions d’euros

7. Lionel Scaloni (Argentine) – 2,6 millions d’euros

8. Félix Sanchez Bas (Qatar) – 2,4 millions d’euros

9. Fernando Santos (Portugal) – 2,25 millions d’euros

10. Murat Yakin (Suisse) – 1,6 millions d’euros

11. Paulo Bento (Corée du Sud) – 1,3 millions d’euros

12. Graham Arnold (Australie) – 1,3 millions d’euros

13. Gregg Berhalter (États-Unis) – 1,25 millions d’euros

14. Roberto Martínez (Belgique) – 1,2 millions d’euros

15. Kasper Hjulmand (Danemark) – 1,15 millions d’euros

16. Luis Enrique (Espagne) – 1,15 millions d’euros

17. Hervé Renard (Arabie saoudite) – 1,1 millions d’euros

18. Hajime Moriyasu (Japon) – 1,05 millions d’euros

19. Walid Regragui (Maroc) – 920 000 €

20. Diego Alonso (Uruguay) – 860 000 €

21. Gustavo J. Alfaro (Équateur) – 770 000 €

22. Dragan Stojković (Serbie) – 650 000 €

23. Dragan Skočić (Iran) – 650 000 €

24. Zlatko Dalić (Croatie) – 550 000 €

25. Czeslaw Michniewicz (Pologne) – 500 000 €

26. John Herdman (Canada) – 480 000 €

27. Otto Addo (Ghana) – 400 000 €

28. Rob Page (Pays de Galles) – 380.000 €

29. Luis F. Suarez (Costa Rica) – 350 000 €

30. Rigobert Song (Cameroun) – 340 000 €

31. Aliou Cissé (Sénégal) – 310 000 €

32. Jalel Kadri (Tunisie) – 132 000 €