Alors qu’il sortait du match de huitième de finale qui a opposé le Brésil et la Corée du Sud, le Président de la Fécafoot, très populaire, voyait une foule d’admirateurs l’entourer. Parmi eux, un homme, caméra et micro en main avait l’air d’avoir un échange avec l’un des Ambassadeurs de la Coupe du Monde Qatar 2022. Et Samuel Eto’o n’a pas apprécié.

Certainement provocateur, l’homme a essayé de poser des questions au Président tout en le filmant. Selon ce que l’on peut voir sur les images, Samuel Eto’o s’est arrêter pour exiger quelque chose de l’homme. Lorsqu’il a reculé, le légendaire attaquant camerounais et du FC Barcelone semblait visiblement irrité et a commencé à le pourchasser. Un autre homme, certainement proche de Samuel Eto’o a arraché la caméra à l’homme d’identité inconnue.

Alors que l’individu essayait de récupérer sa caméra finalement jetée par terre, le Président de la Fécafoot lui a asséner un violent coup de pied qui a atteint sa cible, au haut du corps ou peut-être dans la tête. Ce coup a projetté l’individu au sol.

La violence de l’agression peut logiquement interroger au vu de ce que représente le personnage Samuel Eto’o.

Interrogé sur cet incident, le gars de New Bell va simplement quitter les lieux. Il en est ainsi aussi de son sparring-partner qui aurait certainement provoqué de manière non-équivoque le Pichichi. Mais le Président, mieux que tous les autres, devrait pouvoir garder son sang-froid en toute circonstance. Les supplications insistantes de son clan qui a même essayé de le retenir à plusieurs reprises n’y ont rien changé.