Qualifiée pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde après avoir notamment battu la Belgique (2-0) en phase de groupes, la sélection du Maroc est l’une des grosses surprises de ce tournoi. Même si Kylian Mbappé s’y attendait un peu.

Double buteur avec la France contre la Pologne ce dimanche (3-1) en huitièmes de finale du Mondial, Kylian Mbappé garde un œil sur les autres équipes du tournoi. S’il y a une nation qui l’intrigue, c’est bien le Maroc.

Dans un entretien accordé à Marca, le défenseur marocain et coéquipier de Mbappé au PSG Achraf Hakimi a échangé sur le parcours des Lions de l’Atlas au Mondial. D’après lui, l’attaquant des Bleus n’est pas surpris par le début de tournoi tonitruant du Maroc. « Si le Maroc a surpris Mbappé ? Non, non. Je savais ce dont nous étions capables », révèle Hakimi.

«Nous sommes toujours en contact»

Si Achraf Hakimi connait l’avis de Mbappé, c’est parce qu’il continue d’échanger avec lui depuis le Qatar. « Nous parlons toujours parce qu’avec les amis on parle toujours, nous sommes toujours en contact et nous jouons », confie Hakimi. Son équipe et lui affrontent l’Espagne ce mardi.