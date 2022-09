Une semaine après leur victoire contre l’Olympiakos (2-1), Ignatius Ganago, Jean-Charles Castelleto et le FC Nantes ont sombré en Azerbaïdjan (0-3) ce jeudi face à Qarabag, lors de la 2e journée du groupe G de la Ligue Europa.

Battus par Lorient (3-2) dimanche en championnat, IgnatiusGanago, Jean-Charles Castelletto et le FC Nantes espéraient pouvoir reprendre des couleurs jeudi en Azerbaïdjan, lors de la deuxième journée de la Ligue Europa. Titulaires, respectivement en attaque et en défense, les deux internationaux camerounais n’ont rien changé au sort qui attendait leur équipe sur le terrain de Qarabag : une défaite 3-0 et des regrets.

Exceptée une frayeur sur une interception ratée de Fabio, les Canaris n’étaient pas du tout inquiétés en début de partie. Au contraire, ce sont les hommes d’Antoine Kombouaré qui remportaient la majorité des duels et faisaient le jeu. Cette partie restait toutefois cantonnée au milieu de terrain et les tentatives restaient trop timides pour faire sauter le verrou des locaux. Dans ces moments de difficulté, le pire attaquant nantais ce soir aura été Ignatius Ganago. L’attaquant camerounais a été noté 1/10 par Maxifoot. « Le transfuge de Lens aura incarné une immense déception sur ce match. Fantomatique d’un bout à l’autre de la rencontre, le Camerounais a été très peu servi par ses coéquipiers. Balle au pied, il a manqué d’inspiration et il s’est en plus fait effacer trop facilement défensivement », rapporte le média français.

Castelletto a souffert

Le manque d’efficacité des attaquants nantais va tourner en la faveur des locaux. En effet, en seconde période, les joueurs de Qarabag finissaient par montrer un meilleur visage. Coup sur coup, ils vont percer la défense des Canaris et inscrire 3 buts au grand dam d’un Jean-Charles Castelletto impuissant. « Le Camerounais aura longtemps été le défenseur central le plus rassurant de son équipe, à l’image de cette intervention en couverture après un raté de Pallois en début de match. Mais le Nantais a eu du mal lorsque l’adversaire a accéléré et il a fini par se faire prendre lui aussi sur les combinaisons des Azéris ». Nantes est désormais troisième du groupe avec 3 points, à égalité avec son adversaire du jour.