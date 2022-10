Il a connu un début de saison compliqué. Plusieurs fois atteint de COVID-19, puis blessé, l’international Camerounais a de quoi se réjouir. Non seulement Choupo-Moting a marqué le cinquième but de son club, mais son jeu a de quoi faire sourire Rigobert Song. Tactiquement, il a été bon. Physiquement, il s’est dépensé sans compter. Ses replis défensifs, son jeu entre les lignes, et surtout son envie sont des éléments sur lesquels il faut bâtir.

Son club, le FC Bayern a battu le Viktoria Plzen 5-0 ce mardi de manière décisive. Leroy Sané, Serge Gnabry et Sadio Mané ont donné une avance de trois buts au Bayern dès le début de la première mi-temps, Sané va complèter son doublé avant que Eric Maxim Choupo-Moting n’ajoute son nom au tableau d’affichage. Bayern a battu un record d’invincibilité en phase de groupe avec un 31e match consécutif sans défaite.

Les Bavarois ont débuté avec Manuel Neuer dans les buts et Noussair Mazraoui, Dayot Upamecano, Matthijs de Ligt et Alphonso Davies dans une défense à quatre. Leon Goretzka et Ryan Gravenberch étaient présents au milieu de terrain derrière Sané, Jamal Musiala et Mané, avec Gnabry en attaque. Josip Stanišić et Choupo-Moting ont remplacé Davies et Musiala à la mi-temps, tandis que Mathys Tel, Benjamin Pavard et Marcel Sabitzer ont remplacé Sané, Upamecano et Goretzka en seconde période.

Une avance précoce

Les 75 000 spectateurs de l’Allianz Arena ont vu le Bayern prendre l’avantage par Sané, qui a trouvé la lucarne après un une-deux avec Musiala. Adam Vlkanova testait Neuer, mais Goretzka lançait Gnabry, qui se trouvait dans un grand espace et ne commettait aucune erreur des 16 mètres.

Gnabry voyait un coup franc repoussé avant que Mané n’évite plusieurs défenseurs et ne déclenche une puissante frappe à ras de terre dans le but. Le gardien Marian Tvrdon repoussait le tir de Musiala, et le Bayern avait le ballon dans les filets pour la quatrième fois lorsque Musiala marquait, mais le but était annulé pour hors-jeu après intervention de la VAR. Mané tirait au-dessus et Tomas Chory de Viktoria ratait une tête, et Munich avait trois points d’avance à la mi-temps.

Leroy brille

Les champions d’Allemagne reprenaient là où ils s’étaient arrêtés, et Mané trouvait rapidement Sané, qui brillait par un excellent premier contact avant de battre Tvrdon. Goretzka invitait Choupo-Moting, libre de tout marquage, à ajouter un cinquième but par l’intérieur du poteau avant l’heure de jeu.

Le Bayern a pris le contrôle de la situation, mais il était toujours plus proche d’un sixième but que les visiteurs d’un but de consolation. Gnabry tirait à côté avant que Bassey ne rate un tir à l’autre bout du terrain, et l’arbitre du match, Nikola Dabanovic, sifflait le temps plein.

Le Bayern sera de retour en action samedi lorsqu’il se déplacera pour affronter Dortmund dans Der Klassiker. Munich et Plzen se retrouveront le 12 octobre.