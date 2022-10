Le milieu de terrain camerounais a délivré deux passes décisives ce mardi, lors de la victoire de son club, Naples, sur le terrain de l’Ajax Amsterdam (1-6). C’était à l’occasion de la troisième journée de la Ligue des champions.

Double buteur en championnat face au Torino samedi (3-1), André-Frank Zambo Anguissa a encore été décisif ce mardi. En déplacement à Amsterdam, le milieu de terrain camerounais a contribué au succès de Naples sur l’Ajax (1-6). Le Lion indomptable a en effet délivré deux passes décisives. D’abord à la 45e minute pour Zielinski pour le 1-3. Puis pour Razpadori pour le but du 1-4.

Pourtant surpris par l’ouverture du score de Kudus (9e), Naples a été renversant face à l’Ajax Amsterdam (6-1). Après l’égalisation rapide de Raspadori (18e), les Italiens ont récité un football spectaculaire et ont survolé les débats sur la pelouse du club néerlandais avec des buts signés Di Lorenzo (33e), Zielinski (45e), Raspadori (47e), Kvaratskhelia (63e) et Simeone (80e). Avec la meilleure attaque de cette phase de groupes de la Ligue des champions, Naples et Zambo Anguissa réalisent un sans-faute. Soit 3 victoires en 3 matchs pour les Napolitains, leaders du groupe A.