Patrice Motsepe : « Le 9 janvier 2022, nous donnerons le coup d’envoi de la CAN  (...)

« J’ai eu un très bon échange avec le président de la République du Cameroun. Hier, nous parlions des infrastructures et des installations, je pense qu’un bon travail a été fait ».

« Je viendrai au Cameroun le 7 janvier 2022. Je serai là pour le match d’ouverture [de la CAN 2021] Cameroun – Burkina Faso. Le 9 janvier [2022], nous donnerons le coup d’envoi de la CAN et je serai également là lors de la remise du trophée de vainqueur ».

« Nous devons construire le football africain. Le football pour les femmes et le football pour les hommes. Nous voulons que nos joueurs africains jouent en Europe et réussissent. Nous voulons aussi construire le football africain pour qu’il devienne un centre d’excellence mondiale ».

« Nous ne pouvons pas toujours permettre à l’Afrique d’arriver à la fin et d’être dernière. C’est une nouvelle génération, nous devons travailler ensemble pour nos enfants, afin que les jeunes filles et garçons puissent regarder Eto’o et s’en inspirer ».

« Nous devons toujours identifier les problèmes et les défis. Nous devons également avoir confiance au fait que nous pouvons les surmonter et les traiter de manière responsable. Nous l’avons dit : personne ne sera autorisé à entrer au stade sans son test PCR, car nous devons protéger les spectateurs ».

« Nous devons croire en nous-mêmes, croire que nous pouvons accueillir une CAN 2021 réussie au Cameroun. Une CAN qui fera la fierté des Camerounais et de l’Afrique ».