L’Assemblée générale tenue samedi a été l’occasion pour le président de la Fédération camerounaise de football (Fécafoot) de présenter le bilan de ses huit premiers mois de mandat. Et rappeler la vision qui est la sienne.

« Huit mois se sont écoulés depuis l’élection. Nous avons donné le meilleur dans un contexte difficile. Permettez-moi, en un mot de vous faire une petite synthèse de nos réalisations la promesse faite de réconcilier les acteurs du football n’est plus une chimère, mais une réalité. La sentence du tribunal arbitral de sport est venue siffler la fin du match. Le football camerounais est libéré de 13 ans de procès interminables, de 13 ans de hantise, c’est un acte fort et historique, c’est notre victoire commune.

Nous avons également relancé les compétitions. Le champion du Cameroun 2022 a remporté son titre sur le terrain, et non sur tapis vert comme lors des deux éditions précédentes. Le succès mémorable des play-offs de Garoua dans une ferveur populaire et une ambiance festive, suivies bien au-delà des frontières par des millions des téléspectateurs nous pousse à aller de l’avant.

Le football féminin à travers la Guinness Super League et le championnat de deuxième division, nous ont rendus fiers. Je n’oublie pas le football amateur qui s’est illustré par la tenue des championnats dans les régions et les Départements. Le Beach Soccer est sorti de 14 ans d’hibernation grâce à notre participation aux éliminatoires de la CAN Mozambique 2022.

Le futsal également en arrêt depuis 15 ans a repris droit de citer. […] Dans le même ordre d’idées et dans un objectif de transparence, le calendrier et le chronogramme de toutes les compétitions de la saison à venir sont connus ».

Sponsors, Lions, foot amateur…

« Mais il est utile de remercier ces nombreux sponsors qui sont revenus dans la maison, mais également ceux qui nous ont retrouvé grâce notamment à la crédibilité que vous avez donnée à notre fédération. L’équipe nationale, les Lions indomptables avec à sa tête Rigobert Song, a obtenu sa qualification pour la Coupe du monde Qatar 2022. Mais nous devons assainir le milieu, le professionnaliser. Vous remarquerez avec moi, que les problèmes de primes qui se posaient par le passé sont désormais un lointain souvenir. Parmi nos réalisations, on peut également citer l’augmentation de la subvention aux clubs professionnels et le payement des Salaires des joueurs et joueuses.

Le football amateur est la base de notre sport et devrait être traité à la mesure de son importance. C’est pourquoi nous avons doublé la subvention accordée aux championnats des Ligues régionales et départementales, ainsi que celles relatives à leurs fonctionnements respectifs, dans le but d’améliorer la compétitivité de nos championnats amateurs. L’engouement que nous avons observé sur le terrain nous conforte dans ce choix stratégique. Eu égard à ce contexte favorable et en accord avec le Comité exécutif, je vous annonce la mise en place d’une allocation de 300 Millions de F CFA au bénéfice de tous les clubs amateurs du Cameroun, en plus de l’effectivité du paiement de l’indemnité de transfert entre clubs professionnels et amateurs. Celle-ci sera exigible dès cette année. Ce coup de pouce est historique et j’ose croire qu’il changera la face du football camerounais ».