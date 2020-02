Coton Sport de Garoua : la crise s’installe après une autre défaite à domicile

C’est le monde à l’envers à Garoua depuis que le club local, Coton Sport, un habitué des victoires, a soudainement arrêté de gagner. Avant la fin de la première partie de Elite One, Coton Sport avait pris une belle avance sur ses suivants immédiats après une série de victoires bien senties. Mais depuis le début de la phase retour, l’on ne reconnait plus ce club qui détient les records de championnat gagné au Cameroun. Et même son antre de la Bénoué ne le protège plus des défaites.