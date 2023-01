En adressant ses vœux aux Camerounais à l’occasion de la nouvelle année 2023, le sélectionneur national Rigobert Song n’a pas manqué de remercier les fans des Lions Indomptables pour leur soutien.

« Merci pour tout votre soutien inconditionnel dans mes différentes missions et initiatives au cours de l’année 2022. On apprend tous de nos échecs afin d’en faire des forces demain. L’année 2023 sera une année avec de nouveaux défis et je sais pouvoir compter sur votre soutien à tous. Mais d’ici là prenez soin de vous. Portez-vous bien et que Dieu bénisse votre année 2023. Bonne et heureuse année à tous », a écrit Rigobert Song.