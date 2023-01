La délégation de la sélection nationale locale du Cameroun a quitté Yaoundé en mi-journée. Cap sur Tunis en Tunisie, où Alioum Saidou et ses hommes passeront une dizaine de jours en stage d’acclimatation.

Après plusieurs semaines de stage au Centre d’excellence de la CAF de Mbankomo, les Lions Indomptables A’ ont quitté Yaoundé. L’équipe nationale locale a mis le cap sur Tunis en Tunisie où Alioum Saidou et ses hommes passeront une dizaine de jours en stage d’acclimatation.

Au Cameroun, Jérôme Ngom et ses coéquipiers ont disputé deux matchs amicaux, marqués par la victoire face au Canon (2-1) et le nul contre Eding de la Lekié (1-1). A Tunis, ils auront deux matchs amicaux, respectivement le 05 janvier contre les Grues de l’Ouganda et le 09 janvier face aux Crocodiles du Nil du Soudan.