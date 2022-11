Qatar 2022: ça y est, la Coupe du Monde peut démarrer

L’atmosphère de cette 22e édition de la Coupe du Monde n’est pas des plus sereines. Comme lors de chaque édition organisée hors des terres des pays développés, il y a toujours un air de « soufre » qui est injecté dans l’atmosphère. La dimension de celle de cette édition du mondial n’a jamais été égalée. Depuis plus d’une dizaine d’années, le procès en corruption des dirigeants ayant octroyés l’organisation à ce petit émirat n’a jamais cessé. Même s’il a tout ramassé sur son passage, et condamné ceux tenus pour responsables, dont Sepp Blatter et Michel Platini, la presse n’a en réalité jamais lâché l’affaire.

Droits de l’Homme, droits des travailleurs immigrés, discrimination contre les minorités, contre les réligions, contre les autres mode de vie, tout y passe.

Lors de sa conférence de presse ce samedi, le Président de la FIFA a fait une sortie en règle contre les occidentaux.

« Ces leçons de morale, biaisées, sont juste de l’hypocrisie », a asséné Gianni Infantino, à la tête de l’instance suprême du football mondial depuis 2016 et seul candidat à sa succession en 2023.

« Pour tout ce que nous, les Européens, avons fait pendant 3000 ans, nous devrions nous excuser pendant les 3000 prochaines années avant de commencer à donner des leçons de morale aux gens », a-t-il ajouté.

Qatar 2022: le pays hôte intransigeant sur ses lois

Le Qatar exige que les visiteurs respectent ses lois, règles et s’y adaptent. Ils estiment qu’ils sont parmi les peuples les plus flexibles au monde, ne reclamant jamais de faveur, ni de compromissions. C’est ainsi que malgré l’exigeance de la FIFA, ils ont maintenu que la boisson ne sera pas vendue lors de la Coupe du Monde. Et pourtant, un des partenaires majeurs de la FIFA est une société brassicole. « Pas notre problème », se défend le Comité Local d’Organisation.

Ce mondial est aussi marqué par un grand nombre de joueurs blessés. Certains pays sont plus touchés que d’autres. La France, championne en titre, a un effectif décimé. Le dernier en date, le Ballon d’Or 2022, a dû tirer sa revérence un jour avant le début de la compétition.

Du côté du Sénégal, le Ballon d’Or africain et champion de la CAN 2021, Sadio Mané, ne prendra pas part non plus à la compétition. Il a d’ailleurs dû subir une opération chirurgicale pour réparer des ligaments endommagés.

Les Lions Indomptables sont jusqu’à présent épargnés. L’effectif au complet est à la disposition de Rigobert Song et de son staff. Le Cameroun n’a plus remporté de victoire à ce niveau depuis 2002 et la victoire contre l’Arabie Saoudite. 20 ans donc. Si l’ambition de départ était illogiquement ambitieuse, les matchs amicaux sont certainement venus recentrer le débat autour des réalités de notre effectif. On va y aller pour avoir une excellente prestation, sans aucune peur, cela va s’en dire. Comme en 1990. Et qui sait où cela pourrait emmener les Lions Indomptables du Cameroun?