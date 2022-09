Le président de la Panthère Sportive du Ndé a été reconnu coupable de corruption lors du match ayant opposé son équipe à Yaoundé II le 1er juillet 2022. Il écope d’une interdiction d’activités liées au football de cinq ans.

La Commission Fédérale d’Homologation et de Discipline de la Fécafoot a donné son verdict. Jules Famawa est interdit de toutes activités liées au football durant les cinq prochaines années. Le président de la Panthère Sportive du Ndé écope aussi d’une amende de 5 millions de francs CFA. Il a été reconnu coupable de corruption et de manipulation du match ayant opposé son équipe à celle de Yaoundé II le 1er juillet 2022 à Garoua. Sébastien Ngoumou avait en effet profité d’un « généreux cadeau » de la défense de Yafoot pour inscrire le but victorieux de Panthère, nécessaire pour le maintien en Elite One.

Deux joueurs suspendus pour 5 ans

Jules Famawa est sanctionné avec deux « complices ». Il s’agit de l’ancien capitaine David Kokolome de Yaoundé II et un autre joueur, Yannick Djembe qui écopent de la même sanction que Jules Famawa. Ce sont ces deux derniers qui auraient accepté de « vendre » le match au président de Panthère du Ndé qui serait passé par l’entraîneur de Yaoundé II (limogé après ce match), Blaise Mbella qui lui, écope d’une suspension de deux ans accompagnée d’une amende d’1 million de francs CFA.

Les décisions de la Commission Fédérale d’Homologation et de Discipline de la Fécafoot ne s’arrêtent pas là. Panthère du Ndé perd également ce match sur tapis vert (0-3). Le club phare du département du Ndé est par conséquent relégué en deuxième division, tandis que Yaoundé II est promu en Elite One.