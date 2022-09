Le milieu de terrain de Néa Salamina à Chypres s’est confié dans une longue interview à Sportnewsafrica.com. Dans cet entretien, le milieu de terrain camerounais par de son retour en sélection nationale et des objectifs. Morceaux choisis.

Son retour en sélection

« Revenir en sélection nationale après près de trois ans est un événement. C’est quelque chose qui va vraiment me marquer à vie. Depuis la CAN 2019, je n’ai jamais cessé de travailler. Cette compétition m’avait laissé un énorme goût amer : nous avions été éliminés en huitièmes de finale par le Nigeria (3-2, Ndlr.) alors que nous méritions de passer. Depuis, un sentiment d’inachevé me hante. Je me suis toujours dit que ce n’est pas de cette manière que je terminerai ma carrière internationale.

Revenir en sélection, trois ans plus tard, est une opportunité exceptionnelle de refaire mon histoire et celle de mon pays. C’est vraiment important pour moi. Il y a une Coupe du monde en perspective. J’ai une chance de prouver que je peux être l’un des guerriers dont le sélectionneur a besoin. Il n’est pas question de passer à côté ».

L’importance de l’équipe nationale

« Pour moi la question serait : que représente l’équipe nationale du Cameroun pour moi ? La réponse est simple : c’est la moitié de ma vie. J’ai fait les différentes sélections jeunes de mon pays. Et depuis ce temps, j’ai compris l’honneur et la responsabilité qu’il y a à défendre les couleurs de son pays. Gagner des trophées en club c’est bien. Mais il n’y a rien qui surpasse le joie d’être en sélection, de mouiller le maillot pour son pays et rendre son peuple fier.

En équipe nationale, je me suis toujours senti comme un soldat en période de guerre. Je suis prêt à verser mon sang et même à mourir pour mon pays. Simplement pour vous dire qu’il n’est pas seulement question de gagner quelque chose avec l’équipe nationale, car être sélectionné est déjà une victoire en soi ».

Ses objectifs

« L’objectif premier, c’est de donner raison au manager-sélectionneur et à son staff. S’ils ont décidé de faire appel à moi, c’est parce qu’ils pensent que je peux être utile. Je ne dois pas les décevoir sur ce point. Donc, je voudrais premièrement saisir cette chance inattendue qu’ils m’offrent. Car au final, le plus grand objectif, c’est de les convaincre de par mes qualités, afin de faire partie de ceux qui iront défendre notre pays au Mondial en novembre prochain. Je veux faire partie de ceux qui feront briller le drapeau du Cameroun à ce Mondial.

Le président de la Fédération, Samuel Eto’o a fixé le cap. C’est un énorme challenge et je pense être capable de contribuer à l’atteinte de l’objectif qui a été fixé. Vous savez, la Coupe du monde, ce n’est pas seulement une question de talent ; c’est aussi un état d’esprit, une bonne dose d’expérience, de la maturité et un engagement à toutes épreuves. Moi, j’en ai et je suis prêt à en donner ».