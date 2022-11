« Ngadeu, Zambo et Choupo ont demandé à Eto’o de laisser Song faire son travail »

L’affaire de la non sélection de Michaël Ngadeu parmi les 26 joueurs qui défendront les couleurs du Cameroun à la Coupe du monde Qatar 2022 continue de faire couler beaucoup d’encre et de salive.

Après la cabale menée par certains « influenceurs web », c’est au tour du journaliste et lanceur d’alerte Boris Bertolt de livrer sa version sur les raisons de la mise à l’écart du meilleur défenseur camerounais du moment. Voici les « révélations » publiées sur son compte Facebook.

La pseudo bagarre entre Ngadeu et Zambo

« Une chose est claire il n’ y a jamais eu de bagarre entre Michaël Ngadeu Ngadjui et Zambo Anguissa qui sont deux amis, qui s’appellent régulièrement. Michael Ngadeu n’a pas été retenu parce qu’il a dénoncé la très forte ingérence du président de la FECAFOOT au sein de l’équipe nationale. Samuel Eto’o n’a pas pardonné.

En effet, tout commence aux lendemains de la CAN 2022 où Samuel Eto’o fait régulièrement intrusion dans les vestiaires et donne des instructions. Michael Ngadeu Ngadjui, Zambo Anguissa et Choupo Moting n’apprécient pas. Ils en parlent à leurs coéquipiers. L’information remonte aux oreilles de Samuel Eto’o. Il veut couper la tête de celui qu’il considère comme le leader de la fronde contre lui ».

Le début de la crise

« Cameroun – Burundi : Rigobert Song décide d’aligner Michel Ngadeu. Il envoie la liste à Samuel Eto’o. Eto’o barre le nom de Michael Ngadeu. Rigobert Song n’est pas d’accord et dit à Ngadeu : « le président ne veut pas de toi mais pour moi tu dois jouer ». C’est ainsi, que le coach aligne Ngadeu. Mais la prestation des Lions est médiocre et Samuel Eto’o débarque dans les vestiaires. Devant les caméras et le coach, gronde les lions en indiquant que personne n’a sa place ». Les Lions se sentent humiliés. Aucune bagarre. Une colère d’une partie de l’équipe contre le président de la Fécafoot.

Quand ils sont à l’hôtel, Oyongo Bitolo, Aboubakar Vincent et deux autres joueurs se réunissent et dénoncent les propos de Samuel Eto’o. Ils soulignent être des pères de familles, des grands enfants et ne souhaitent pas être traités comme des enfants. Ils décident d’aller voir Michael Ngadeu considéré comme le plus charismatique et « intellectuel » pour aller voir Samuel Eto’o. Il font le point et Ngadeu se rend dans la chambre de Samuel Eto’o. Zambo Anguissa, son ami est au courant et l’encourage.

Entre Samuel Eto’o et Michael Ngadeu les échanges sont vifs. Le ton monte. Ngadeu demande clairement à Eto’o de laisser le coach faire son travail. Il signe ainsi son arrêt de mort ».

Ngadeu, Choupo et Zambo recalés en septembre

« Dans le cadre des préparatifs de la Coupe du monde au Qatar, Samuel Eto’o instruit Rigobert Song de ne pas appeler Michael Ngadeu, Choupo-Moting et Zambo Anguissa. Rigobert Song ne peux pas contourner cette fois-ci. Lorsque la non sélection de Ngadeu et Zambo éclate, Rigobert Song maintient le 12 septembre 2022 : « Zambo, Ngadeu, Choupo jouent tous les 3 jours. Ils ont besoin de repos et ça sera une bonne chose pour nous de les avoir en forme. On sait déjà qu’ils sont dans cette équipe, même s’ils ne sont pas convoqués ».

La sanction tombe pour Ngadeu

« Eto’o ne digère pas ces propos et fait savoir à Song que cela n’arrivera pas tant qu’il est président de la Fécafoot. Mais il est surpris par les performances de Zambo Anguissa et Choupo Moting qui ont une visibilité planétaire. Il imagine les retombées planétaires de la non sélection de ces deux stars. Ce qui n’est pas le cas pour Michael Ngadeu qui bien que titulaire évolue dans un championnat moins retentissant que Zambo et Choupo. Or Eto’o a décidé depuis des mois de couper sa tête. Ce sera fait. Michael Ngadeu ne sera pas dans liste de Rigobert Song ».