CDM 2022 : Suisse, ce que Breel Embolo pense du Cameroun

Breel Embolo va disputer sa deuxième Coupe du monde dans quelques jours avec la Suisse. Le natif de Yaoundé a notamment rendez-vous avec le Cameroun, son pays d’origine. L’attaquant vedette de la Nati va en effet affronter ses compatriotes des Lions Indomptables lors du premier match dans le groupe G, le 24 novembre. Un match que le buteur de l’AS Monaco appréhende.

« Quand j’ai choisi la Suisse, j’ai toujours eu cette part de moi qui voulait représenter mon pays natal. Mais on ne peut pas faire comme en club et jouer pour deux nations différentes. Je suis le premier fan du Cameroun. J’ai beaucoup d’amis au sein de la sélection. On se retrouve parfois en vacances au Cameroun. C’est un match spécial pour moi et toute ma famille. Il y aura beaucoup d’émotions », a déclaré Breel Embolo dans une interview à Monaco-tribune.

Embolo : « J’avais l’opportunité de rejoindre le Cameroun »

L’attaquant de 25 ans a en effet gardé de liens très forts avec son pays d’origine. « La majorité de ma famille habite là-bas. J’essaye d’y aller une à deux fois par an pour garder ce lien avec le Cameroun. C’est important de ne pas oublier d’où je viens », dit-il. C’est à l’âge de 17 ans que Breel Embolo a été amené à faire un choix entre la Suisse et le Cameroun. Le joueur se souvient qu’à l’époque, la tâche n’avait pas été facile. « C’était un moment difficile. J’ai repoussé le choix pendant quelques mois. J’avais même l’opportunité de rejoindre le Cameroun. Ce n’était pas un choix facile, mais ma famille a respecté mon choix, c’est le plus important », a-t-il conclu.