Malgré les misères vécues dès leur arrivée en Eswatini, les champions du Cameroun en titre ont obtenu un précieux nul ce dimanche contre Royal Leopards (1-1). Le match comptait pour la phase aller du dernier tour des éliminatoires de la Ligue des champions de la CAF.

Les hommes de Gabriel Haman ont découvert la pelouse du stade de Manzini ce dimanche, à quelques minutes seulement du choc avec Royal Leopards. La veille en effet, Patient Wassou et ses coéquipiers ont été refoulés à l’entrée de l’infrastructure, alors qu’ils devaient y effectuer la traditionnelle reconnaissance du terrain.

C’est donc avec un grand désavantage que les champions du Cameroun disputaient ce match aller du dernier tour de la Ligue des champions de la Confédération Africaine de Football (CAF). Efficace et solide, le club phare de la capitale régionale du Nord a obtenu un précieux nul (1-1). Précieux, parce que les Cotonniers retournent au Cameroun avec l’avantage du but inscrit à l’extérieur. L’œuvre de Marou Souaibou, décisif après seulement 3 minutes de jeu. Son équipe et lui reçoivent le club eswatinien le 15 octobre, pour le match retour.