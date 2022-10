Grâce à un doublé de Bruno Guimarães, des buts de Jacob Murphy et Miguel Almirón et un but contre son camp d’Ethan Pinnock, Newcastle United a remporté une victoire éclatante (5-1) sur Brentford et Bryan Mbeumo auteur d’un but refusé samedi.

En déplacement sur le terrain de Newcastle, Brentford avait pourtant bien entamé cette rencontre de la cinquième journée de Premier League. Mais après ouvert le score, Bryan Mbeumo voyait l’arbitre annuler son but sur les conseils de l’assistance vidéo (10e). Une décision qui a visiblement entamé le mental de l’attaquant camerounais et ses coéquipiers.

En effet, après le but refusé de Bryan Mbeumo, Guimarães a mis les Magpies sur les rails au St. James’ Park, en reprenant de la tête un centre de Kieran Trippier (1-0, 21e). Murphy limite peu après (2-0, 28e). Avec une avance de 2 buts à la pause, les Magpies semblaient avoir le contrôle total de la situation, mais neuf minutes après la reprise, les visiteurs se voyaient offrir une bouée de sauvetage.

Après un tir de Mbeumo repoussé par Pope, Dan Burn était pénalisé pour une main. Toney transforme le penalty (2-1, 54e) et redonne espoir aux Bees. Seulement, Bruno Guimarães (3-1, 56e), Miguel Almirón (4-1, 82e) et un but contre son camp d’Ethan Pinnock (5-1, 90e) vont mettre fin à leur rêve de victoire.