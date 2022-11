Mondial 2022 : Samuel Eto’o nie avoir demandé 14 milliards F CFA à l’Etat

Au cours de l’émission « Interview Exclusive » ce mardi sur Canal 2 International, le président de la Fécafoot nie avoir sollicité la somme de 14 milliards de F CFA auprès de l’Etat, pour la participation de l’équipe nationale du Cameroun au Mondial 2022 et contredit au passage le ministre des Finances Louis Paul Motaze.

La participation des Lions Indomptables à la Coupe du monde va coûter 8,4 milliards de FCFA. Et dans cette enveloppe, a révélé le président de la Fécafoot, la contribution de l’État du Cameroun s’élève à 5,3 milliards de francs CFA.

Eto’o « contredit » le ministre des Finances

Cependant, il est important de préciser que le patron de la Fécafoot se serait trompé dans ses calculs. En réalité, selon une correspondance du ministre des Finances Louis Paul Motaze à lui adressée le 20 octobre 2022, la quote-part de la Fécafoot s’élève à 4,6 milliards de francs CFA, soit le montant de l’emprunt que l’Etat a consenti en faveur de l’instance du football. Calculette en main, la contribution de l’Etat s’élève à 3,8 milliards de F CFA.

En effet, pour « pallier le retard de la mise à disposition des ressources attendues de la FIFA », qui devront permettre à la Fecafoot de contribuer au budget global de 8,4 milliards de F CFA, le Trésor public camerounais préfinance la quote-part de l’instance de football à hauteur de 4,6 milliards de FCFA.

Dans les détails, la « tranche ferme » de la Fécafoot, d’un montant de 2,7 milliards « sera préfinancée par l’Etat et remboursable au Trésor public au plus tard le 31 décembre 2022 », selon la correspondance du ministre des Finances. De même, « la tranche conditionnelle de la Fécafoot », d’un montant de 1,9 milliard de F CFA « sera mobilisée en fonction de la performance de notre équipe nationale, et également remboursable à la même échéance », a écrit le ministre Louis Paul Motaze.

Ainsi donc, en cas d’élimination du Cameroun au premier tour, la dette de la Fédération vis-à-vis du Tresor public camerounais s’élèvera à 2,7 milliards de F CFA. Mais en cas de qualification pour chacun des tours suivants, elle sera portée vers la hausse. Soit jusqu’à 4,6 milliards si les Lions Indomptables parvenaient à la finale de la compétition.