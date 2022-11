Aboubakar Vincent va recevoir le drapeau du Premier Ministre

Le Capitaine des Lions Indomptables du Cameroun va bien recevoir le drapeau de la République. Samuel Eto’o, le Président de la Fédération, l’a confirmé ce mardi soir en interview à Canal 2 International. Rodrigue Tongue, l’intervieweur, à voulu s’assurer que cette cérémonie revêt une importance pour le Président.

Rodrigue Tongue: Il y a la journée de demain, le match contre la Jamaïque, mais il y a la remise du drapeau, la remise du fanion. Est-ce que ce suffisamment symbolique pour vous cette cérémonie de remise de drapeau au capitaine ?

Samuel Eto’o Fils: Ah oui parce qu’à ce moment là on vous remet ce qui nous unit. Aujourd’hui nous sommes 27 millions de camerounais, et là vous avez votre ordre de mission qui dit monsieur, on va défendre le Cameroun. À chaque fois que ce moment se présente, il est unique parce que vous sentez que vous rentrez dans la compétition. Vous comprenez que quelque chose d’important est en train d’arriver. Demain c’est le capitaine Aboubakar Vincent qui va recevoir cet honneur parce que c’est un honneur de recevoir ce drapeau là. J’espère que pour lui comme pour ses coéquipiers, ce moment là les emmenera vers la victoire finale le 18 décembre.

Rodrigue Tongue: Est-ce qu’il y a un risque que Aboubakar Vincent se dérobe de ce transfert de drapeau demain?

Samuel Eto’o Fils: Vous savez quand vous êtes capitaine, c’est un devoir.

Rodrigue Tongue: Je reviens sur votre cas. En 2014, on ne vous avait pas vu. C’est Volke Finke, le sélectionneur de l’époque qui avait dû recevoir le drapeau…

La suite en vidéo…