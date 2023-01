Sacré « Homme du match », l’attaquant camerounais de Brentford, Bryan Mbeumo a marché sur l’eau ce lundi face à Liverpool et Joël Matip (3-1), lors de la 19e journée de premier League.

La nouvelle année commence bien pour Bryan Mbeumo. L’attaquant international camerounais a en effet brillé lundi au Brentford Community Stadium de Londres, lors de la réception de Liverpool. Privé de son partenaire Ivan Toney, Mbeumo savait qu’il avait un grand rôle à jouer lors de cette 19e journée de Premier League. Et il l’a fait avec brio.

Le Camerounais de Brentford a en effet été dans tous les combats offensifs au cours de cette rencontre. Et ça commence dès la 17e minute. Un centre précis dans la surface trouve Bryan Mbeumo, dont la tête passe de peu à la droite du but. Deux minutes plus tard, il se glisse dans la défense et se retrouve seul face au gardien. Il feinte, puis frappe, mais Alisson Becker ne s’est pas fait avoir, et bloque le ballon. Mbeumo va se charger d’exécuter le corner qui va suivre sur cette action. Son centre est repris par Konaté qui marquait contre son camp (1-0, 20e). Ben Mee se chargeait d’inscrire le but du break avant la pause (2-0, 39e).

Et de 4 pour Mbeumo

Avec une défense fébrile, l’entraîneur des Reds est obligé de faire entrer Joël Matip à l’entame de la seconde période. Bryan Mbeumo et ses coéquipiers vont alors de la peine à se créer d’aussi belles occasions que durant les 45 premières minutes. Au contraire, Liverpool va même réduire le score par l’entremise d’Alex Oxlade-Chamberlain (2-1, 50e). Les Reds croyaient alors à une possibilité de revenir au score. Mais c’était peine perdue puisque Bryan Mbeumo trouvait enfin le chemin des filets à la 84e minute (3-1). Le quatrième but du Camerounais cette saison en championnat. Brenford est septième au classement, avec 2 points de retard sur Liverpool, huitième.