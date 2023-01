Vainqueurs de l’OGC Nice (2-1) lundi à l’occasion de la 17e journée de Ligue 1, Christopher Wooh et le Stade Rennais ne sont plus qu’à deux longueurs de l’Olympique de Marseille, troisième.

Battus à Reims (3-1) lors de leur dernière sortie de l’année 2022, Christopher Wooh et le Stade Rennais se sont repris en main ce lundi. Pour son sixième match de la saison en Ligue 1, le défenseur camerounais a sorti les griffes face à Nice (2-1), lors de cette 17e journée. Toujours aussi solide dans les duels, il a fait preuve de sérénité et a montré beaucoup de qualité technique.

Si Christopher Wooh a fait le job derrière, terrier (5e) et Bourigeaud (89e) ont marqué pour le Stade Rennais qui se rapproche du podium. Il n’y a en effet plus que deux points entre les Rouge et noir (34 points) et l’Olympique de Marseille (36 points), classé troisième derrière le RC Lens (40 points) et le PSG (44 points).