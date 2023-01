En manque de temps de jeu à Marseille, le gardien de but camerounais pourrait rebondir en deuxième division française.

Le mercato marseillais est loin d’être terminé. Après le prêt de la pépite Isaak Touré à Auxerre, un autre jeune talent du club phocéen serait sur le départ afin d’engranger du temps de jeu. Le lion indomptable Simon Ngapandouetnbu pourrait rejoindre la Ligue 2 dans les prochains jours. C’est ce qu’a affirmé son agent Franck Belhassen au cours de l’émission L’OM au café du Phocéen mardi dernier. « Avec le club, on est en train d’essayer de trouver une solution pour que Simon puisse être prêté en Ligue 2 jusqu’à la fin de la saison, afin qu’il s’aguerrisse et s’inscrive ensuite dans la durée à l’OM ».

La saison dernière également, le portier camerounais devait filer en prêt à Valenciennes. Mais le transfert a capoté à cause d’une blessure contractée en stage avec l’équipe de France U19. Remis de sa blessure, il a participé à la coupe du monde 2022 avec le Cameroun, où, il n’a pas joué la moindre minute, barré par la concurrence d’André Onana et Devis Epassy.

Depuis plusieurs années, Simon Ngapandouetnbu a du mal à exprimer son potentiel avec l’Olympique de Marseille. Où, il a toujours été sous l’ombre de Steve Mandanda et plus récemment Pau Lopez et Ruben Blanco. Cependant, son agent se veut optimiste pour la suite de la carrière du joueur de 19 ans : « Les signaux sont très encourageants pour Simon au club. Tout le monde dans le staff dit qu’il travaille énormément et qu’il progresse. Il a une marge de progression énorme et j’aimerais vraiment qu’il parte jouer en Ligue 2 pour les cinq mois qu’il reste cette saison. On ne va pas citer de club pour l’instant, mais ça avance bien » conclut Franck Belhassen.