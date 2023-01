En fin de contrat en juin prochain avec le club Bavarois, Eric Maxim Choupo-Moting a posé ses conditions pour prolonger.

Être assuré d’une place de titulaire et une augmentation salariale. Ce sont les deux conditions posées au Bayern Munich par Choupo-Moting pour prolonger, affirme le média allemand Sky Germany. Mercredi dernier, les dirigeants du club bavarois représentés par le directeur technique Marco Neppe et le directeur sportif Hasan Salihamidzic, ont rencontré l’agent Roger Wittmann et le père du joueur.

Dans une forme étincelante (11 buts en 16 matchs toutes compétitions confondues depuis le début de la saison 2022-2023), le vice-capitaine des Lions Indomptables arrive en fin de contrat en juin prochain. N’ayant pas encore trouvé un véritable remplaçant au Polonais Robert Lewandowski, les Munichois désire conserver le buteur camerounais. Le Bayern acceptera-t-il cependant la condition de titularisation du joueur de 33 ans ? les prochaines semaines nous le diront.

Par ailleurs, le profil du natif de Hambourg plait à certains clubs européens, notamment Manchester United. Le club anglais pousse pour signer dès cet hiver l’attaquant camerounais. Pour les dirigeants mancuniens, il serait le remplaçant idéal du Portugais Cristiano Ronaldo. Eric Maxim Choupo-Moting auteur d’une bonne coupe du monde, a inscrit le but égalisateur face à la Serbie (3-3) lors du second match du Cameroun. Ce qui a porté son total à 21 buts en 73 sélections avec les Lions Indomptables. Habitué des grands clubs, il a évolué à Shalke 04, à Stoke City en Angleterre et au Paris Saint Germain en France, club qu’il croisera très bientôt lors des huitièmes de finale de l’UEFA Champions League.