A peine son contrat avec Al Nassr résilié, Vincent Aboubakar est déjà sollicité en Europe.

L’attaquant camerounais Vincent Aboubakar pourrait rejoindre l’Europe après son aventure saoudienne. Récemment viré d’Al Nassr pour faire de la place à Cristiano Ronaldo, le capitaine des Lions Indomptables serait en négociation avec le club turc Besiktas, selon Foot Mercato.

Soucieux de pallier le départ probable de son attaquant Wout Weghorst ciblé par Manchester United, le Besiktas songe à signer Vincent Aboubakar pour la troisième fois. En effet, l’ancien attaquant du Fc Porto a porté les couleurs du club turc à deux reprises. D’abord lors de la saison 2016-2017 puis lors de la saison 2020-2021. Avec le club Stambouliote, il a joué 67 matchs et inscrit 35 buts.

A 32 ans, le buteur camerounais pourrait revenir en Europe après une saison et demie en Arabie Saoudite. Passé par Valenciennes et Lorient en France, puis Porto au Portugal, Vincent Aboubakar serait aussi pistonné par Manchester United. Mais la piste de Besiktas semble plus sérieuse. Si cette dernière est actée, il viendra donc mettre un terme au jeu de la chaise musicale orchestré par le départ de Cristiano Ronaldo de Manchester United. En effet, Aboubakar quitte Al Nassr pour faire de la place à Ronaldo, il devrait s’engager avec Besiktas pour remplacer Wout Weghorst , qui lui ira certainement à Manchester United remplacer…Cristiano Ronaldo !