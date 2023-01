Après deux nuls contre l’Ouganda (1-1) et la Côte d’Ivoire (1-1), la sélection locale du Cameroun a bouclé sa préparation en vue du Championnat d’Afrique des Nations (CHAN) 2023 par une victoire contre le Soudan (2-0) ce lundi, en match amical.

Pour son troisième match de préparation en vue du Championnat d’Afrique des Nations (CHAN)2023, le Cameroun a décroché sa première victoire ce lundi. Après les deux nuls contre l’Ouganda (1-1) et la Côte d’Ivoire (1-1), la sélection locale a bouclé son stage à Tunis par un succès contre le Soudan (2-0). Roche Foning et Arthur Avon ont inscrit les deux buts de la rencontre, permettant aux Lions A’ de faire le plein de confiance avant le déplacement pour l’Algérie. Les Camerounais vont affronter le Niger et le Congo en phase de groupes.