L’attaquant camerounais vient d’être prêté par son club le Marítimo au club Al Hazm évoluant en deuxième division saoudienne.

L’attaquant camerounais va tenter de se relancer du côté de l’Arabie Saoudite, où, il vient de rejoindre Al Hazm en prêt. Auteur d’un début de saison compliqué avec Marítimo (1 but en 18 matchs), Joël Tagueu compte bien améliorer ses statistiques dans la ligue 2 saoudienne.

Le natif de Nkongsamba au Cameroun pourra s’engager définitivement avec le club saoudien si certains objectifs sportifs sont atteints. Après plus de deux ans passés en prêt avec le Marítimo en provenance de Cruzeiro au Brésil, il rejoint définitivement le club portugais en 2020. En 144 matchs officiels avec Marítimo, il a inscrit 41 buts. Sur ses réseaux sociaux il a laissé un message aux fans de Maritimo : « J’ai honorablement porté le maillot de Marítimo et j’ai donné le meilleur de moi-même pour que le marin ait toujours les meilleurs résultats. J’ai vécu des moments difficiles et d’autres heureux et d’un grand accomplissement. Aujourd’hui, je vous écris pour vous dire au revoir, mais je ne dis pas au revoir, je dis juste à bientôt »

Agé de 29 ans, Joël Tagueu n’a pas connu la carrière qu’il espérait en équipe nationale. Lui qui est également détenteur de la nationalité sportive brésilienne, il a choisis de jouer pour les Lions Indomptables du Cameroun. Après avoir joué avec les équipes jeunes du Cameroun (U17 et U20), il est sélectionné chez les seniors en 2018 lors d’un match face au Burkina Faso. Il ne participera cependant pas à la Can 2019, écarté en raison d’un problème cardiaque. En 6 matchs il a inscrit un but avec les Lions Indomptables. Sa non sélection pour le mondial 2022 va finir par le frustrer et il enverra une lettre incendiaire au sélectionneur Rigobert Song.