Ce ne sera pas un match facile pour le club italien. Ce mardi, les hommes de Simone Inzaghi vont rencontrer la machine offensive du FC Barcelone. Le coach a confirmé la présence dans les buts du gardien international camerounais André Onana. Il jouera donc comme lors des deux premiers matchs de cette compétition. Inter – FC Barcelone va proposer un match tactiquement élévé.

Mais tout n’est pas rose pour Inter Milan qui a perdu quatre de ses six derniers matches toutes compétitions confondues. Cette équipe ne pointe qu’à la neuvième place en Serie A. Ayant perdu leur premier match en Champions League, il pointe à la troisième place de leur groupe en Champions League.

Inzaghi ne se fait pas d’illusion. En conférence de presse lundi, il est resté lucide:

« Nous savons que demain (ce mardi, ndlr) sera un match de souffrance… Barcelone est une équipe très forte et complète dans tous les départements. Avec le Bayern et (Manchester) City, ils offrent le meilleur du football européen », a déclaré Inzaghi aux journalistes.

« Pour nous, ce doit être une opportunité, nous connaissons l’importance de ce match. Le classement du groupe est ouvert… nous sommes l’Inter et nous allons le jouer avec toutes nos forces. Nous connaissons la difficulté du match.

Pour le coach italien, « contre le Bayern, malgré un bon match, nous avons perdu (2-0). Nous n’étions pas dans le match aux moments clés et nous devions mieux défendre et mieux utiliser les opportunités. Nous devrons être bons pour les limiter et ensuite les frapper au bon moment. »

André Onana sera devant les buts dans ce match Inter – FC Barcelone qui s’annonce compliqué.