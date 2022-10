Coup de tonnerre au Tonnerre Kalara Club de Yaoundé. Alors que la prochaine saison du championnat camerounais de deuxième division se profile à l’horizon, le président du club, Achille Essomba Many a décidé de démissionner de ses fonctions.

La nouvelle est tombée ce mardi, en début d’après-midi. Achille Essomba Many quitte ses fonctions de président général du Tonnerre Kalara de Yaoundé. « Mes activités académiques et hospitalières ne me permettent plus d’avoir le temps matériel pour gérer notre club. C’est à cet effet, que je vous présente ma démission, tout en vous souhaitant bonne chance pour la poursuite de l’œuvre entreprise », a écrit le président démissionnaire, dans une lettre adressée aux membres du Bureau exécutif du club.

Lireaussi No Content Available

La démission du désormais ancien président général des Blancs et noirs intervient à quelques semaines seulement du coup d’envoi de la saison 2022 – 2023. Arrivé avant-dernier du groupe A la saison dernière, le Tonnerre Kalara de Yaoundé va évoluer cette année en Elite Two, le championnat de deuxième division du pays.